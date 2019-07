Frauen aus verqualmtem Haus gerettet

Quierschied Drei geistesgegenwärtige Jugendliche sind in Rheinland-Pfalz vermutlich zu Lebensrettern geworden. Einer von ihnen bemerkte am späten Dienstagabend einen ausgelösten Rauchmelder in einem Haus der Gemeinde Quierschied, wie die Polizei mitteilte.

Der 14-Jährige klingelte mehrfach und versuchte, die Hausbewohner zu warnen. Weil ihm niemand öffnete, riefen die Jugendlichen die Feuerwehr.