Frauen profitieren von Online-Weiterbildung

Mainz/Merzig In der Corona-Pandemie ist die Bereitschaft zur Weiterbildung nach Ansicht von Experten gestiegen. So sieht etwa der Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V. an einigen Standorten ein erhöhtes Interesse am Nachholen von Schulabschlüssen.

„Das hat auch damit zu tun, dass nun diejenigen zuerst ihren Job verlieren, die einfache Arbeiten verrichten“, erklärte Monika Nickels, Leiterin der Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen, der Deutschen Presse-Agentur. Viele Menschen erlebten jetzt,, darunter zahlreiche junge Frauen, dass sie ohne Schulabschluss und Berufsausbildung keine Perspektive hätten.

Auch der Bildungsanbieter GFN verzeichnet großes Interesse an Weiterbildungen und eine zunehmende Offenheit gegenüber Online-Angeboten. Insbesondere Frauen aus ländlichen Gebieten mit niedrigem Einkommen, die nicht mobil sind, profitieren von den neuen digitalen Formaten, wie Michaela Ortega-Dax, Standortleiterin des Trainingscenters in Merzig (Merzig-Wadern) im Saarland erläuterte.

Einige der Frauen seien durch das Homeschooling ihrer Kinder darauf aufmerksam geworden, sich etwa mit neuer Software oder Computer-Basiswissen auseinanderzusetzen. Das zeige sich auch in den Kursen: In den ersten vier Monaten dieses Jahres lag der Frauenanteil in Coaching-Kursen Ortega-Dax zufolge bei 62 Prozent, 2020 waren es im ganzen Jahr 22 Prozent.