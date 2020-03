Trier Sex-Videos als Druckmittel, Spionagesoftware für die Ex, Drohungen, Hass und Hetze: Der Frauennotruf Trier beobachtet besorgt neue Formen von Angriffen im Internet.

Manche verteilen Röschen und Pralinen. Andere weisen zum Frauentag, der am 8. März gefeiert wird, darauf hin, mit welchen massiven Problemen Frauen im Jahr 2020 noch immer kämpfen. So lenkt die rheinland-pfälzische Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne) den Blick auf eine brisante Entwicklung, die bisher öffentlich kaum thematisiert wurde: Immer mehr Frauen werden zum Opfer „digitaler Gewalt“.

„Frauenhasser sind immer stärker ungestraft im Netz unterwegs“ sagt Spiegel. „Dort werden Frauen von ihnen aufs heftigste beleidigt, bedroht und diffamiert. Sexistische Beschimpfungen bis hin zu konkreten Androhungen von Gewalt, Vergewaltigung und Mord sind Alltag.“ Vor allem Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, seien betroffen. Als Ursache der Entwicklung nennt Spiegel, dass mit dem Rechtsextremismus auch Frauenfeindlichkeit und Antifeminismus zunehme. Studien zeigten, dass das zusammenhänge. „Digitale Gewalt ist ein Riesenthema. Ein boomendes neues Feld mit einer schnellen Entwicklung“, sagt auch Ruth Petri vom Trierer Frauennotruf, an den sich immer mehr Hilfesuchende wenden, weil sie online bedroht, belästigt oder verfolgt werden (Beratung unter 0651/2006588). Mal installiert der eifersüchtige Ex-Partner eine Spionagesoftware auf dem Smartphone, mit Hilfe derer er weiß, wo sie sich befindet, was sie macht, mit wem sie Kontakt hat. Mal stellt er Nacktfotos in die Familien-WhatsApp-Gruppe oder droht damit, Sex-Videos, die einst einvernehmlich aufgenommen wurden, seinen Kumpels zu schicken. „Das ist unglaublich belastend“, sagt Petri, die immer öfter mit Frauen spricht, die nicht wissen, wie sie mit so etwas umgehen sollen.