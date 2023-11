Fehlende Frauenhäuser Landesregierung bietet Gewaltopfern seit Jahren zu wenig Schutz

Von Gewalt betroffene Frauen finden in Rheinland-Pfalz regelmäßig keinen Zufluchtsort. Am Donnerstag war in den 18 Frauenhäusern im Land lediglich ein freier Platz in Bad Dürkheim verfügbar. Und das ist kein Einzelfall. Laut Daten des Rechercheverbunds Correctiv.Lokal waren die Frauenhäuser 2022 in Rheinland-Pfalz im Mittel an 336 Tagen voll belegt. Die rheinland-pfälzische Landesregierung missachtet damit die Istanbul-Konvention. Dieser Vertrag des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt gilt in Deutschland bereits seit 2017.