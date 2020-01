Frauenhilfsorganisation Solwodi hat 19 Beratungsstellen

Boppard 19 Beratungsstellen in Deutschland hat die Frauenhilfsorganisation Solwodi mit Hauptsitz im rheinland-pfälzischen Boppard. Einige verfügen auch über Schutzwohnungen. „Solwodi arbeitet seit 33 Jahren erfolgreich für Frauen in Not“, teilte die Vereinsgründerin Lea Ackermann mit.

Die promovierte Ordensfrau (82) hatte Solwodi („Solidarity with Women in Distress“, also Solidarität mit Frauen in Not) bereits zwei Jahre zuvor, 1985, in Mombasa in Kenia ins Leben gerufen. Bis heute unterhält die Hilfsorganisation auch im Ausland Beratungsstellen.