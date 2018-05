später lesen Frauenleiche in brennendem Wohnhaus entdeckt Teilen

Beim Löschen eines brennenden Hauses in Vielbach (Westerwaldkreis) haben Wehrleute die Leiche einer Bewohnerin entdeckt. Die 65-Jährige habe im Obergeschoss des älteren Einfamilienhauses gelegen, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Das Gebäude war nach Angaben der Beamten am frühen Nachmittag aus zunächst unbekannter Ursache in Brand geraten. Feuerwehr und Rettungskräfte konnten nicht verhindern, dass der Dachstuhl abbrannte. Der Rest des Hauses sei so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass es nicht mehr bewohnt werden könne. Nach Angaben eines Polizeisprechers leben in dem Haus noch weitere Menschen, die zur Brandzeit aber nicht da gewesen seien. Die Kriminalpolizei ermittelt. dpa