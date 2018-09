später lesen Frauennotrufe nutzten über 2000 Betroffene und Angehörige FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Die Frauennotrufe in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr von mehr als 2000 Hilfesuchenden kontaktiert worden. Rund 1160 Anrufer waren Mädchen und Frauen, die nach Erfahrungen von sexualisierter Gewalt Rat suchten, teilte die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der Frauennotrufe in Rheinland-Pfalz am Dienstag in Trier mit. dpa