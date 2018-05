später lesen Frauenrechte für Flüchtlinge: Klöckner dringt auf Einhaltung FOTO: Michael Kappeler FOTO: Michael Kappeler Teilen

CDU-Vizechefin Julia Klöckner fordert einen strengeren Umgang mit männlichen Flüchtlingen, die Frauenrechte missachten. „Wir haben bei vielem zurecht einen Aufschrei, ich wünsche mir das auch hier“, sagte die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende am Dienstag in Mainz, wo sie ihr Buch „Nicht verhandelbar - Integration nur mit Frauenrechten“ vorstellte. Mädchen und Frauen dürften nicht diskriminiert werden. Gegen die, die sich nicht an Regeln hielten, müssten existierende Sanktionen auch verhängt werden. Die Bundeslandwirtschaftsministerin wandte sich gegen den Vorwurf, damit der AfD in die Karten zu spielen. „Diese Keulen haben erst dazu geführt, dass die AfD groß werden konnte.“ dpa