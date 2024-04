Freizeit Freibad in Trier startet außergewöhnlich früh in die Saison

Besonders früh beginnt die Freibadsaison in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr in Trier. Während Badegäste sich bis zum Besuch im Freibad sonst meist noch bis Mai gedulden müssen, öffnet das Trierer Nordbad schon an diesem Samstag (13. April), wie die Stadtwerke in Trier mitteilten. Die frühe Öffnung sei durch die Heiztechnik in Kombination von Solarthermie und Biomethan möglich, hieß es weiter.