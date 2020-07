Freibad nach Chlorgasaustritt evakuiert: Ein Verletzter

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Ausgetretenes Chlorgas hat am Donnerstag in einem Freibad in Ludwigshafen zu einem größeren Rettungseinsatz geführt. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, wurde ein Mitarbeiter des Bades im Stadtteil Oppau durch das Gas verletzt.



Die zum Zeitpunkt des Unfalls anwesenden 60 Badegäste seien in Sicherheit gebracht worden, sie blieben unverletzt.