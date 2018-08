später lesen Freibad-Streit: Unbeteiligtes Kind mit Flasche getroffen FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Bei einem Streit zwischen Erwachsenen in einem Freibad im pfälzischen Eisenberg (Donnersbergkreis) ist ein einjähriges Kind von einer Flasche getroffen worden. Zunächst war es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 45-jährigen Badbesucherin und einem 23-Jährigen gekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. dpa