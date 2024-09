Saison geht zu Ende Freibäder im Saarland ziehen positives Fazit

In St. Wendel zeigt man sich ebenfalls zufrieden: Über 50.000 Besucher kamen seit der Eröffnung am 15. Mai in das Freibad. „Das gute Wetter im August hat dafür gesorgt, dass viele Gäste die Gelegenheit genutzt haben, sich in unserem Freibad abzukühlen und den sonnigen Spätsommer in vollen Zügen zu genießen“, sagte Bürgermeister Peter Klär (CDU).