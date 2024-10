Parteiquerelen Freie-Wähler-Chef erklärt Abgang mit inhaltlichen Zweifeln

Degen sprach sich für einen Parteitag für alle Mitglieder aus. Auch Wefelscheid sagte: „Die Mitglieder sollen entscheiden, wohin die Reise geht.“ Sein Landtagsmandat will Wefelscheid wie Drumm behalten, auch in der Partei wolle er bleiben. Er würde nicht so weit wie Degen gehen und von einer Annäherung an rechte Positionen in der Partei sprechen, sagte Wefelscheid. Er sehe einen mittlerweile sehr konservativen Flügel. Er finde es unglücklich, wie Bundeschef Aiwanger sich bisweilen äußere. „Man muss meiner Meinung nach in der Politik deeskalieren.“ Es dürften nicht überall Feindbilder aufgebaut werden.