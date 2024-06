Ungeklärte Situation Was macht Joachim Streit? Bei den Freien Wählern ist Feuer unterm Dach

Bei den rheinland-pfälzischen Freien Wähler gibt es Riesenknatsch. Im Mittelpunkt steht weiter die Frage, ob Joachim Streit als Chef der Landtagsfraktion der Freien Wähler (FW) und frisch gewählter Europaabgeordneter sein Landtagsmandat in der Landeshauptstadt behält – und somit sowohl in Brüssel und Straßburg als auch in Mainz als Parlamentarier tätig sein wird.