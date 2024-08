Unterricht Freie Wähler kritisieren Stundentafel für Grundschulen

Der neue Landtagsfraktionschef der Freien Wähler, Helge Schwab, kritisiert, an den rheinland-pfälzischen Grundschulen fielen im neuen Schuljahr Zehntausende Stunden Sport und Musik weg. „Jeweils 25 Minuten mehr Sport und Musik in der 2. Klasse - dafür eine Reduzierung in beiden Fächern in der 3. und 4. Klasse“, rechnete Schwab in Mainz aus der Stundentafel für das neue Schuljahr vor. Er kündigte eine Kleine Anfrage an das Bildungsministerium an, um diese Entwicklung im Parlament zu diskutieren und zu analysieren.