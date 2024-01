Kurswechsel „Geld schafft Prozente“: Freie Wähler zeigen sich erstmals offen für Großspenden aus der Wirtschaft

So profitierte auch die bayrische CSU vom selben Verband wie die Freien Wähler mit mehr als einer halben Million Euro. Auch die SPD erhielt gut 50.000 Euro. Keine andere Partei betonte in der Vergangenheit jedoch so häufig, unabhängig von Lobbyisten bleiben zu wollen wie die Freien Wähler. Und so war das lange auch die gelebte Praxis in der Partei. In den Listen des Bundestags taucht lediglich eine weitere Großspende an die Freien Wähler auf. 2021 gab der bayrische Bauunternehmer Max Aicher als Privatperson 89.000 an die Partei. In den vergangenen 15 Jahren erhielten die Freien Wähler keine weitere Großspende - bis jetzt.