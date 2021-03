Freie Wähler: Was wir uns vorgenommen haben, ist erreicht

Der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Joachim Streit. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Mainz Die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz haben sich hoch erfreut gezeigt über den vermutlichen erstmaligen Einzug in den Landtag in Mainz. „Das, was wir uns vorgenommen haben, in den Landtag zu kommen, ist erreicht.

Ein gutes Pferd springt knapp, sagt man im Reitsport“, meinte Spitzenkandidat Joachim Streit am Sonntag in Mainz. „Die fünf Prozent waren unser Ziel, 5,5 ist natürlich noch ein bisschen mehr. Warten wir ab, wie die Briefwahlen ausgehen und vor allen Dingen, wie die einzelnen Ergebnisse aus den Regionen sind.“

Streit sagte, er sehe das Wahlergebnis als Bestätigung der Ampelkoalition. „Der Regierungsauftrag ist vom Wähler an die alte Regierung gegeben worden, das ist klar. Für uns heißt das, wir werden auf den Oppositionsbänken sitzen.“ Man wolle die nächsten fünf Jahre nutzen, um die Freien Wähler als Partei auszubauen. „Wir rechnen auch mit vielen Neueintritten“, sagte Streit.

Der Landesvorsitzende Stephan Wefelscheid sprach von „einer tollen Sache“, sollten sich die Prognosen über einen Einzug in den Landtag bestätigen. „Das wäre natürlich eine tolle Sache, eine Sensation für die Freien Wähler.“