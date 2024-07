Landtag Freie Wähler wollen ab 2026 mitregieren

Die Freien Wähler wollen nach der Landtagswahl 2026 in Rheinland-Pfalz mitregieren. „Wir liegen stabil bei sieben Prozent“, sagte der neue Fraktionsvorsitzende Helge Schwab im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Dabei sei den Freien Wählern (FW) in Rheinland-Pfalz - wie in Bayern - die Union näher als die SPD. „Ich bin der absolute Nicht-Grüne“, betonte Schwab.