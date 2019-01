später lesen Freier Kino-Eintritt für AfD-Mitglieder: „Schindlers Liste“ FOTO: Eva-Maria Krafczyk FOTO: Eva-Maria Krafczyk Teilen

Ein Kino in Hachenburg im Westerwald bietet AfD-Mitgliedern am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (27.1) freien Eintritt zum Film „Schindlers Liste“ - und sorgt damit für Wirbel. dpa