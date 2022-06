Ministerpräsident : „Freiheit in Sicherheit“ ist wichtigste staatliche Aufgabe

Wiesbaden Seit einer Woche ist Boris Rhein hessischer Ministerpräsident. In seiner ersten Regierungserklärung stellt der CDU-Politiker seine „Hessen-Agenda“ vor.

Hessens neuer Regierungschef Boris Rhein (CDU) will die Sicherheitspolitik in das Zentrum seiner Arbeit stellen. „Den Bürgerinnen und Bürgern Freiheit in Sicherheit zu gewähren, (...), das ist die wichtigste Aufgabe eines demokratischen Rechtsstaates“, sagte er in seiner ersten Regierungserklärung am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. „Die Agenda der hessischen Landesregierung wird ein Bündel sein an Maßnahmen der Sicherheit und der Zuversicht.“