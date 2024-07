Anschlag auf Asylbewerberheim Freispruch in zweitem Prozess um tödlichen Brandanschlag

In dem Verfahren war eine Aussage des Angeklagten am Vorabend des Brandanschlags entscheidend. Die Anklage hatte dem heute 55-Jährigen vorgeworfen, angesichts rassistischer Ausschreitungen in Ostdeutschland zum bereits verurteilten Täter und einem dritten Mitglied der damaligen Neonazi-Szene in Saarlouis gesagt zu haben: „Hier müsste auch mal so etwas brennen oder passieren.“