Freiwillige Corona-Tests für alle Lehrer im Saarland

Saarbrücken Im Saarland soll zu Beginn des neuen Schuljahres allen Lehrerinnen und Lehrern ein freiwilliger Corona-Test angeboten werden. Zudem können sich die knapp 9000 Pädagogen bis Ende des Jahres 2020 einem weiteren Abstrich unterziehen.

Das kündigte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Freitag in Saarbrücken an. Die Testungen werden vom Ministerium für Bildung und Kultur organisiert und vom Land finanziert.