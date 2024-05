Lust auf einen Ausflug? Die Region hat einen der beliebtesten Freizeitparks in Rheinland-Pfalz

60 Jahre – so eine kurze Zeit. 620 Millionen Jahre hören sich da schon besser an, denken wahrscheinlich die Fans des Dinosaurierparks Teufelsschlucht in Ernzen. Denn der Themenpark entführt Gäste in ein Zeitalter vor den Achterbahnen, Free-Fall-Towern und VR-Brillen. Um Dinosaurier geht es, die vor mehr als 400 Millionen Jahren hier gelebt haben. Mehr als 170 lebensechte Modelle können Besucher des Parks bewundern – von Tyrannosaurus rex bis Stegosaurus.