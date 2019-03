„Fremd sein“: Schauspieler Eisermann lotet die Angst aus

Aus fremden Dingen wird irgendwann Vertrautes und oft ein Teil von uns selbst, meint André Eisermann. „Doch woher kommt die Angst vor dem Fremden? Das ist, was mich interessiert“, sagt der Wormser Schauspieler („Kaspar Hauser“, „Schlafes Bruder“). dpa

An diesem Samstag (30. März) lotet der 51-Jährige beim Kulturbeutel-Festival in Speyer aus, woher „Fremd sein“ kommt - und wohin es führen kann.

Dann geht es in der Heiliggeistkirche (20.00 Uhr) auch um Flucht, Vertreibung und die Sehnsucht nach Heimat. Es ist nach Eisermanns Projekt mit Goethes „Werther“ wieder ein ambitioniertes Programm, mit einem 20-köpfigen Chor und mit Texten von Heinrich Böll über Erich Kästner und Karl Valentin bis Paul Celan und Udo Jürgens. „Früher, als der Mensch noch in der Höhle lebte, war die Angst vor dem Fremden eine Überlebensstrategie. Heute ist diese Furcht überflüssig geworden - aber wir tragen sie immer noch in uns“, sagt Eisermann.

Zusammen mit dem Pianisten Jakob Vinje will sich der Schauspieler dem Thema „Fremd sein“ von mehreren Seiten nähern - und der Musik kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. „Wie im Theater oder Film unterstützt und hinterfragt die Musik gleichzeitig das gesprochene Wort.“ Der Chor „Wormser Kammerensemble“ begleitet das Programm.

Er selbst habe weniger Furcht vor dem Fremden als vielmehr vor dem Missbrauch, der mit der Angst vieler Menschen getrieben werde, sagt Eisermann. Wenn rechte Politiker mit ausländischen Wurzeln verunglimpften, sei es wichtig, dem etwas entgegenzusetzen.

Kulturbeutel-Festival