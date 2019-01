später lesen Freundin angegriffen: Mann löst Großeinsatz aus FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Ein gewalttätiger Mann hat seine Lebensgefährtin in Bollendorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) attackiert und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hielt der 35-Jährige die vier Jahre jüngere Frau am Samstagabend in der gemeinsamen Wohnung fest. dpa