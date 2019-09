Offenbach Auf viel Sonne ohne Regen können sich die Rheinland-Pfälzer und Saarländer am Dienstag freuen. Der Tag beginnt zwar mit örtlichen Nebelfeldern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach berichtet.

Diese lösen sich aber rasch auf und machen der Sonne Platz. Dazu wird es mit Höchstwerten zwischen 19 und 22 Grad wieder etwas wärmer. In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen weiter auf bis zu 25 Grad am Freitag an. Es bleibt zudem oft trocken mit nur einzelnen Schauern.