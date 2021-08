Freundliches Wetter ab Dienstag

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Offenbach In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird das Wetter in den nächsten Tagen freundlicher. Am Montag könne es zunächst stark bewölkt und vereinzelt regnerisch werden, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Richtung Abend nehmen die Schauer dann zunehmend ab. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 23 Grad.

Am Dienstag wird es nach DWD-Angaben niederschlagsfrei und zumeist heiter, vereinzelt können dichte Wolken auftreten. Maximal steigen die Temperaturen auf 20 bis 23 Grad. Am Mittwoch bleibt es weiterhin freundlich und trocken. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag bringt stärkere Wolkenfelder und gebietsweise Regen. Tagsüber bleibt es am Donnerstag bewölkt mit einzelnen Schauern und Höchstwerten von 16 bis 21 Grad.