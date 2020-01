Freundliches Wetter in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach Auf ein überwiegend trockenes Wochenende dürfen sich Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es nach einem noch regnerischen Freitag ab Samstag größtenteils trocken und zwischendurch auch mal sonnig werden.

Die Temperaturen am Samstag liegen in Hessen bei maximal sieben Grad, in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es mit höchstens fünf Grad etwas kühler. Am Sonntag bleibt es in den Ländern noch lange trocken und sonnig, bis es abends wieder regnen kann. Die Temperaturen liegen laut DWD dann zwischen fünf und sieben Grad.