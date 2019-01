später lesen Friedliches Feiern an Fastnacht: Polizei stellt Konzept vor FOTO: Stefan Sauer FOTO: Stefan Sauer Teilen

Twittern

Teilen



Unter dem Motto „Konfetti in der Blutbahn“ gibt es während der Fastnachtskampagne 2019 in Rheinland-Pfalz ein neues Präventionskonzept der Sicherheitsbehörden. „Diese neue Kampagne soll landesweit ein friedliches Miteinander und Füreinander beim Feiern thematisieren und auf einzuhaltende Grenzen dabei hinweisen“, teilte die Polizei in der Fastnachtshochburg Mainz vorab mit. dpa