Frisch voraussichtlich AfD-Spitzenkandidat bei Landtagswahl

Mainz Der rheinland-pfälzische AfD-Landesvorsitzende Michael Frisch wird voraussichtlich Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl im März 2021. Er könne sich auch vorstellen, im neuen Landtag dem scheidenden Fraktionschef Uwe Junge nachzufolgen, sagte der 62-Jährige am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Der Spitzenkandidat habe eigentlich bei einem Landesparteitag Mitte Mai gewählt werden sollen. Dieser Parteitag sei wegen der Einschränkungen in der Corona-Krise jetzt zunächst auf Ende August - unmittelbar nach der Sommerpause - verschoben worden. Einen genauen Termin und Ort gebe es noch nicht.

Junge hatte nach mehreren Jahren in zentralen Ämtern der rheinland-pfälzischen AfD das Ende seiner politischen Karriere angekündigt. Auch aus gesundheitlichen Gründen habe er sich entschlossen, nicht mehr für den Landtag zu kandidieren, hieß es in einer Mitteilung der Fraktion vom vergangenen Sonntagabend. Nach Ablauf dieser Legislaturperiode 2021 werde er in den Ruhestand gehen, hatte der 62-jährige angekündigt.