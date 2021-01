Friseure schlagen Alarm: „Hilfeschrei“ und Lichtaktion

Mainz Die Friseure in Rheinland-Pfalz sind nach Angaben ihres Landesverbands wegen des weiter andauernden Corona-Lockdowns in einer „akuten Notsituation“. Wegen der angeordneten Schließungen könnten die Betriebe keine Einnahmen erzielen, doch die Kosten etwa für Krankenversicherungen, Miete und Lebensunterhalt liefen weiter, teilte der Verband mit.

Mit der Aktion „Lasst euer Licht an!“ an diesem Freitag und Samstag will die Branche auf ihre Not aufmerksam machen. Es handele sich gewissermaßen um „eine Montagsdemo der Friseure an einem Freitag“, erklärte Christian Weirich vom Landesverband Friseure und Kosmetik Rheinland.