Fristende: Naturschützer protestieren gegen Autobahnbau

Mehrere Naturschutz- und Verkehrsverbände haben eine fast 200-seitige gemeinsame Stellungnahme gegen den Weiterbau der Autobahn 1 in der Eifel übergeben. Bei der Planfeststellungsbehörde in Koblenz endete am Montag laut dem Verkehrsministerium Rheinland-Pfalz die Frist für Einwendungen. dpa