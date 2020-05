Fritz von Weizsäcker erstochen: Prozess in Berlin beginnt

Berlin Fritz von Weizsäcker, Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, wird im November 2019 in Berlin getötet. Der Angriff auf den renommierten Mediziner kommt wie aus dem Nichts und erschüttert Menschen in ganz Deutschland. Nun beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder.

Genau ein halbes Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker beginnt am Dienstag (13.00 Uhr) der Prozess gegen einen 57-Jährigen am Landgericht in der Hauptstadt. Dem Angeklagten werden laut Gericht Mord an dem jüngsten Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker sowie versuchter Mord an einem Polizisten vorgeworfen.