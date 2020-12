„Froh, wenn ich im Bett liege“: Clemens von Coup überwältigt

London Mit dem furiosen 4:3 über Weltmeister Peter Wright begeistert Gabriel Clemens die deutschen Darts-Fans. Jetzt scheint auch der ganz große Coup möglich. Der nächste Gegner ist ebenfalls ein Außenseiter.

Nach dem größten Coup seiner Karriere war Gabriel Clemens völlig am Ende. Auf der größten Darts-Bühne der Welt in London kämpfte der deutsche Weltmeister-Besieger mit den Tränen, im Presseraum saß er komplett überwältigt. „Im Moment fühle ich mich gerade ziemlich leer. Leer - ich weiß nicht, ob das positiv ist. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ich bin natürlich total glücklich“, sagte „The German Giant“, nachdem er bei der WM auf dramatische Art und Weise mit 4:3 über Titelverteidiger Peter Wright gesiegt hatte.