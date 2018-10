später lesen Frontalzusammenstoß im Westerwald: Bundesstraße gesperrt FOTO: Hauke-Christian Dittrich FOTO: Hauke-Christian Dittrich Teilen

Bei einem Verkehrsunfall im Westerwald in Weyersbusch ist am Donnerstagmorgen ein Mensch schwer verletzt worden. Zwei Autos seien frontal ineinander geprallt, berichtete die Polizei in Altenkirchen. Der Unfall geschah demnach am Ortseingang der Gemeinde im Landkreis Altenkirchen. dpa