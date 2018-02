später lesen Frontzeck: FCK hat noch einige Spiele vor sich FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Erfolg bei Eintracht Braunschweig will der 1. FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel seinen positiven Trend fortsetzen. Die Erleichterung über das 2:1 war Michael Frontzeck auch in der Woche nach seinem Debüt auf der Trainerbank anzusehen. „Die ersten Trainingstage ließen sich nach dem Auswärtssieg etwas angenehmer gestalten“, sagte der Nachfolger des gesundheitlich angeschlagenen Jeff Strasser am Mittwoch. Bei noch immer sieben Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz in der 2. Bundesliga steht der Tabellenletzte nun am Freitag (18.30) gegen den Aufstiegskandidaten aus Kiel in der Pflicht. dpa