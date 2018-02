Frontzeck neuer Trainer in Kaiserslautern: Vertrag bis 2019

Michael Frontzeck ist neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der 53-Jährige tritt mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Jeff Strasser an, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht ausüben kann. Frontzeck unterschrieb bei den vom Abstieg bedrohten Pfälzern am Donnerstag einen Vertrag bis Sommer 2019, der sowohl für die 2. als auch die 3. Liga gilt. dpa

„Ich freue mich auf meine Arbeit hier am Betze. Trotz der aktuell nicht einfachen Situation gehe ich mit viel Optimismus an diese Aufgabe heran“, sagte Frontzeck. Sein Debüt auf der Trainerbank des Tabellenletzten wird er am Sonntag im Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig geben. In der Vorbereitung „werde ich mich auch mit Jeff Strasser absprechen, dem ich auch an dieser Stelle nochmals eine schnelle Genesung wünsche“, sagte Frontzeck.

