Agrar Frost ermöglicht Eiswein-Lese in mehreren Anbaugebieten

Mainz · Dank des Frosts der vergangenen Tage haben Winzer in mehreren Anbaugebieten in Rheinland-Pfalz Eiswein lesen können. So nutzten landesweit neun Betriebe die Möglichkeit, um gefrorene Trauben zu ernten, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz am Freitag mitteilte.

12.01.2024 , 17:38 Uhr

Gefrorene Trauben für Eiswein liegen nach der Ernte in einem Eimer. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

In der Kältephase Anfang Dezember hatten bereits mehrere Winzer Eiswein gelesen. Vier Betriebe in Rheinhessen brachten es demnach auf fast 28.000 Liter Eiswein-Most. Dabei handelte es sich ausschließlich um Silvaner-Trauben. Für eine Eisweinlese müssen die Trauben durchgefroren sein. Dazu braucht es mindestens minus sieben Grad Kälte über mehrere Stunden. Die überreifen Trauben werden gefroren gelesen und gepresst. © dpa-infocom, dpa:240112-99-587980/2

(dpa)