später lesen Frost und Schnee: Wetterdienst warnt vor glatten Straßen FOTO: Uwe Zucchi

Autofahrer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollten zum Wochenbeginn besonders vorsichtig sein: Weil es schneit und überfriert, könnte es glatt auf den Straßen werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Vor allem im Süden beider Bundesländer sollte es schneien, bis Montagfrüh erwartete der DWD drei bis sechs Zentimeter Neuschnee. In der Nacht zum Montag sollte es bis zu minus acht, im Bergland bis zu minus elf Grad kalt werden. dpa