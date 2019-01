später lesen Wetter Frostige Nacht in Rheinland-Pfalz mit bis zu minus 11,7 Grad FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz sind in der Nacht zum Dienstag weit unter den Gefrierpunkt gefallen. Mit minus 11,7 Grad sei es am kältesten in Manderscheid in der Eifel gewesen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. dpa