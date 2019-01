später lesen Wetter Frostige Temperaturen und teils glatte Straßen in der Nacht FOTO: Uwe Zucchi FOTO: Uwe Zucchi Teilen

Teils eisige Temperaturen bestimmen weiter das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Autofahrer müssen vor allem in den Nächten mit glatten Straßen rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. dpa