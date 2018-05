später lesen Früherer Grünen-Bundestagsabgeordneter Roland Vogt gestorben Teilen

Der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Roland Vogt ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren in der Nacht zu Pfingstsonntag in einem Krankenhaus seiner Heimatstadt Bad Dürkheim, wie seine Familie am Montag mitteilte. Er war auch in Rheinland-Pfalz politisch aktiv. dpa