Früherer Homburger OB räumt vor Gericht Fehler ein

Der ehemalige Homburger OB, Rüdiger Schneidewind. Foto: Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken Der vom Dienst suspendierte Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) hat sich bei der Öffentlichkeit für sein Verhalten in der sogenannten Detektiv-Affäre entschuldigt. Vor dem Landgericht Saarbrücken, vor dem er sich wegen Untreue verantworten muss, räumte er am Montag ein, Fehler gemacht zu haben - etwa bei der Entscheidung für eine Überwachung von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs durch Detektive an sich und der fehlenden Beteiligung des Stadtrates.

„All dies tut mir sehr leid.“