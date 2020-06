Früherer Speyerer Bischof Schlembach gestorben

Speyer Er setzte sich für die Stärkung des Glaubens ein und galt als Streiter für das Leben: Im Alter von 88 Jahren ist der frühere Speyerer Bischof Schlembach am Montag gestorben.

Der frühere Speyerer Bischof Anton Schlembach ist tot. Er sei am Montagabend im Alter von 88 Jahren verstorben, teilte das Bistum mit. Mehr als 23 Jahre hatte Schlembach an der Spitze des Bistums gestanden, bevor er 2007 sein Amt aus Altersgründen an seinen Nachfolger, den amtierenden Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann, übergeben hatte. Dieser würdigte Schlembachs außerordentlichen Einsatz, den er für das Bistum wie auch für die katholische Kirche insgesamt geleistet habe. „Er war mit Leib und Seele Bischof von Speyer“, erklärte Wiesemann. Mit großer Treue habe Schlembach seinen Dienst versehen und sei mit seinem ganzen Leben zu einem überzeugten und überzeugenden Zeugen des lebendigen Gottes geworden.