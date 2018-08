später lesen Frühkartoffeln: „Getrübte Freude“ bei Erzeugergemeinschaft FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Die Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ zieht zwar eine positive Erntebilanz der Frühkartoffelsaison 2018, rechnet aber bei Speise- und Verarbeitungskartoffeln mit Einbußen von 20 Prozent. „Hält die Hitzewelle noch länger an, drohen den Erzeugern in Rheinhessen und der Pfalz sogar noch schlimmere Einbußen bei Speisekartoffeln“, teilte die Organisation am Freitag mit. dpa