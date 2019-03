später lesen Frühling beflügelt den Arbeitsmarkt Teilen

Der Frühling hat den Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz belebt. „Insbesondere in den Gartenbau- und Bauberufen wurden im März weniger Arbeitslose gezählt“, teilte Walter Hüther, Geschäftsführer Interner Service der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, am Freitag in Saarbrücken mit. dpa