Frühlingshaft mild am Wochenende, kaum Chancen auf Sonne

Die Rheinland-Pfälzer und Saarländer können sich am Wochenende über frühlingshafte Temperaturen freuen - auch wenn sich die Sonne rar macht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad am Samstag und zwischen 16 bis 19 Grad am Sonntag, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mitteilte. dpa