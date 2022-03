Sonnenschein : Frühlingshaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Frühlingshaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach Nach einer frostigen Nacht erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland trockene und sonnige Tage bei frühlingshaft milden Temperaturen. Am Mittwoch klettern die Temperaturen auf bis zu 14 Grad.

Am Donnerstag hält sich das trockene und sonnige Frühlingswetter bei Höchstwerten von bis zu 16 Grad. In der Nacht bleibt es klar, gegen Ende tauchen Wolken im Südwesten auf. Die Tiefstwerte sinken regional stark unterschiedlich auf drei bis minus drei Grad. In Kammlagen sind starke Böen zu erwarten.