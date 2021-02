Frühlingshaftes Wetter mit bis zu 18 Grad und Sonne erwartet

Zwei Schwäne stehen am Ufer der Mosel und blicken zur Seite. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Mainz Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich am Wochenende auf milde Temperaturen einstellen. „Eine richtig schöne Frühlingswoche“ stehe bevor, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag.

Bereits am Freitag werden bis zu 14 Grad in der Spitze im Saarland erwartet, bevor die Temperaturen am Samstag auf bis zu 17 Grad klettern. Der Samstagmorgen startet laut DWD wolkig und mit etwas Nebel, im Laufe des Tages zeige sich dann aber die Sonne, und es bleibe trocken. Im Bergland werde es etwas kühler bei Temperaturen bis an die 12 Grad.

Auch am Sonntag rechnet der Wetterdienst mit Sonnenschein: Dann liegen die Höchstwerte der Prognose zufolge sogar zwischen 14 und 18 Grad. Niederschlag gebe es nicht.