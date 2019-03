Das schöne Frühlingswetter macht kommende Woche auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland Pause. Stattdessen sind Wolken, Schauer und Gewitter angesagt. Stellenweise kann es der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge sogar Bodenfrost geben. dpa

Zuvor durfte sich der Südwesten noch einmal über ein richtig warmes Wochenende freuen.

Temperatur-Spitzenreiter am Samstag war nach DWD-Angaben Worms mit 21,9 Grad, gefolgt von Bad Kreuznach (21,8 Grad) und Bad Dürkheim (21,4 Grad).

In der Nacht zum Montag setzt der Wetterumschwung mit Wolken und Schauern ein. In der Eifel und im Westerwald kann es Bodenfrost geben. Tagsüber scheint vielfach die Sonne, und es bleibt trocken. Es weht ein östlicher Wind. Die Temperaturen erreichen höchstens 13 bis 18 Grad. Zum Dienstag hin ziehen immer dichtere Wolken auf. Sie bringen Schauer mit; auch Gewitter sind möglich. In ihrer Nähe muss mit starken Windböen gerechnet werden. Die Mischung aus Wolken, Schauer und Gewitter beherrscht mindestens bis zur Wochenmitte das Wetter. Für Donnerstag rechnen die Meteorologen dann mit länger anhaltendem Regen.

Deutscher Wetterdienst